مفاجأة "تويتر": سيحذف عشرات الملايين من الحسابات.. لماذا؟

في خطوة مفاجئة، كشفت شركة "تويتر" نيتها حذف عشرات الملايين من الحسابات خلال الفترة المقبلة.

وقالت الشركة، بحسب ما نقلت "بي بي سي"، أنها ستزيل الحسابات المقفلة من أعداد المتابعين للحسابات حول العالم، ما قد يخفض عدد المتابعين المعروض في العديد من الملفات الشخصية.



وأصدرت الشركة بيانا، قالت فيه إن "معظم الناس سيلحظون تغييرا في أربعة متابعين أو أقل، أما الآخرون الذين لديهم أعداد أكبر من المتابعين، فسيواجهون انخفاضا أكبر".



وفي حوار مع "بي بي سي"، قال بنجامين آمين، مدير عام تويتر للشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "على مدى سنوات، أقفلنا العديد من الحسابات التي اكتشفنا تغييرات مفاجئة في سلوكها. في هذه المواقف".



وأضاف أنه "يجب أن تكون أعداد المتابعين دقيقة وذات معنى؛ لذلك سنزيل الحسابات المقفلة من أعداد المتابعين".



ومن شان التغيرات التي أحدثها "تويتر" حذف عشرات الملايين من الحسابات، ابتداء من الخميس، وقالت الشركة إن الحسابات التي سيتم حذفها تشكل ما نسبته ستة بالمئة من إجمالي الحسابات عبر "تويتر".



وعلق بنجامين آمين أن "ذلك قد يشكل صعوبة بالنسبة للبعض، لكن تويتر تعتقد أن الدقة والشفافية تجعل خدمتها أكثر موثوقية للمحادثة العامة".



إلا أن آمين نوه بأن الحسابات التي سيتم إقفالها لن تختفي من موقع "تويتر"، وسيتم التواصل مع أصحابها؛ لمعرفة ما إن كانوا قادرين على تنشيطها، وإلا فستبقى مقفلة، ولكن تظهر على الموقع.