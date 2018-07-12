جمعية الكرمل تنفذ مبادرة للأطفال عن ثقافة اللاعنف والتسامح

نفذت جمعية الكرمل للثقافة والتنمية المجتمعية بالنصيرات مبادرة بعنوان "من حقي العيش بأمان وبلا عنف" بالتعاون مع مؤسسة بال ثينك للدراسات الاستراتيجية حيث شارك مئات الأطفال والآباء والأمهات في هذا اليوم الترفيهي المفتوح الذي تخلله العديد من الألعاب الجماعية والبهلوانية والرسم على الوجوه والأغاني والدبكة والتمثيل ولعب الأدوار والتهريج، وتخلل المبادرة توزيع الهدايا والجوائز على الجميع.

جاءت هذه المبادرة ضمن مشروع فوائد ثقافة اللاعنف" الممول من مؤسسة FXB الفرنسية والذي يهدف الى نشر ثقافة اللاعنف ومواجهة العنف بطرق سلمية ومقابلته بالتسامح والحوار وقبول الآخر.

وساهمت المبادرة في رسم الابتسامة على وجوه الاطفال وكذلك الآباء والأمهات، والمنشطين الذين عبروا عن سعادتهم من هذه المبادرة والأجواء الايجابية التي شاركوا فيها وكذلك في نشرهم لثقافة اللاعنف والتسامح بين الاطفال لاهميتها وضرورتها لمجتمعنا الفلسطيني.

كما وتأمل الأهالي والأطفال من تكرار مثل هذه المبادرات نظرا لعدم وجود أنشطة وفعاليات دعم نفسي واجتماعي لأطفالهم بالمنطقة، كما تقدم الاهالي لجمعية الكرمل وبال ثينك بالشكر على جهودهم المبذولة في نشر وتعزيز ثقافة اللاعنف والتسامح.