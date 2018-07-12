إحصائية: 137 شهيداً وأكثر من 16 ألف جريح منذ انطلاق مسيرات العودة

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن اجمالي عدد الشهداء منذ انطلاق مسيرة العودة وكسر الحصار في قطاع غزة بتاريخ (30 آذار الماضي) حتى اليوم بلغ 137 شهيداً ونحو 16.100 إصابة بجراح مختلفة واختناق بالغاز.

وأوضحت الوزارة في إحصائية نشرتها صباح اليوم الخميس، أن 7700 إصابة تم علاجها ميدانيا في النقاط الطبية و8400 إصابة تم علاجهم في المستشفيات، مشيرة إلى أن عدد الإصابات من الأطفال بلغ 2600، ومن السيدات 1200".

ولفتت الوزارة إلى أن نحو 380 إصابة من بين اجمالي الإصابات وصفت بالخطيرة و3920 متوسطة و4100 طفيفة، مبينة أن 4100 كانت بفعل الرصاص الحي، و340 بالرصاص المعدني المغلف بالمطاطـ، و1590 بالاختناق الشديد، و2280 شظايا وإصابات أخرى.

وعن حالات البتر التي تعرض لها الجرحى ذكرت الوزارة أن اجمالي حالات البتر بلغ 55 حالة، بينهم 48 بتر للأطراف السفلية وحالة واحدة للأطراف العلوية، و6 حالات في أصابع اليد.

وفيما يتعلق باستهداف الطواقم الطبية، أشارت الوزارة إلى أن قوات الاحتلال استهدفت الطواقم الطبية بشكل مباشر ما أدى إلى استشهاد اثنين وهما (الشهيد المسعف موسى أبو حسين والشهيدة المسعفة رزان النجار)، وأصيب 320 بالرصاص الحي واختناق بالغاز، كما تضررت 45 سيارة اسعاف بشكل جزئي.