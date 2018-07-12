دعوة للمشاركة في جمعة "الوفاء لأهلنا في الخان الأحمر"

دعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار، جماهير شعبنا للنفير، يوم غدٍ الجمعة، في جمعة الوفاء لأهلنا في الخان الأحمر.

وأوضحت الهيئة في تصريح صحفي، أن جمعة الخان الأحمر تأتي بعد مرور 100 يوم على مسيرة العودة.

وبينت، أن المسيرات ستنطلق بعد صلاة العصر مباشرة من مساجد وشوارع ومفترقات قطاع غزة.

جدير بالذكر، أن الخان الأحمر الواقع إلى الشرق من مدينة القدس المحتلة، تعرض لهجمة شرسة من قبل الاحتلال "الإسرائيلي" حيث أقدم على هدم تجمعات سكنية فيه واعتدى على نسائه ورجال.

فيما اعتبرت القوى والفصائل هدم الخان الأحمر خطوة متطرّفة لم يسبق لها مثيل ومثابة نقل قسريّ لسكّان محميّين داخل أراضٍ محتلّة، ويشكّل جريمة حرب.