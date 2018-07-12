8 أرقام شهدتها مباراة كرواتيا وإنجلترا بالمونديال

شهدت مباراة كرواتيا وإنجلترا، اليوم الأربعاء، والتي انتهت بفوز الأول بهدفين لهدف في نصف نهائي بطولة كأس العالم لكرة القدم في روسيا، 8 أرقام.

وجاءت الأرقام على النحو التالي:

- لا يوجد منتخب منذ 1966 سجل 9 أهداف في بطولة كأس العالم من كرات ثابتة أكثر من إنجلترا.

- المنتخب الإنجليزي، نجح في تسجيل الهدف رقم 12 للفريق في نسخة كأس العالم الجارية في روسيا، ليتخطى رقمه القياسي السابق، المسجل في نسخة عام 1966، عندما سجل 11 هدفًا.

- يعد هدف إنجلترا الأول الذي جاء في الدقيقة الخامسة هو أسرع هدف في الدور نصف النهائي، وذلك منذ الهدف الذي سجله الهولندي يوهان نيسكينز فى شباك ألمانيا الغربية بمونديال 1974، في المباراة التي انتهت بفوز منتخب بلاده بهدفين دون رد.

- لأول مرة يسجل 6 لاعبين مختلفين من إنجلترا، أهدافًا في نسخة واحدة بكأس العالم.

- خاض الكرواتي لوكا مودريتش مباراته رقم 11 في كأس العالم ليعادل رقم مواطنه داريو سيميتش.

- سجل إيفان بيريسيتش هدف التعادل ليكون أول لاعب كرواتي يسجل هدفين في نسختين من كأس العالم فى 2014 و2018.

- كرواتيا ثاني منتخب في التاريخ تمتد مبارياته للأشواط الإضافية في ثلاث مرات متتالية من كأس العالم منذ إنجلترا عام 1990.

- كرواتيا تتأهل إلى المباراة النهائية لبطولة كأس العالم للمرة الأولى في تاريخها.