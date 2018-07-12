مودريتش يتحدث عن حلمه للكرة الذهبية ويهاجم الإنجليز

أعرب لوكا مودريتش، قائد المنتخب الكرواتي لكرة القدم، عن سعادته بالوصول إلى نهائي كأس العالم 2018 في روسيا، بعد الفوز على إنجلترا بهدفين مقابل هدف، في مباراة ماراثونية.

وقال مودريتش في تصريحات عقب المباراة: "إنه إنجاز رائع بالنسبة لنا، الحلم أصبح حقيقة، وبعد هذا الوقت الطويل سنكون في المباراة النهائية، إنه أكبر نجاح رياضي في تاريخ كرواتيا.. يجب أن نكون فخورين".

وأضاف: "بالنسبة لي هو إنجازي الأكبر وأتمنى أن يكلل بالنجاح، وأن نفوز باللقب".

وردًا على سؤال ، حول احتمالية فوزه بجائزة الكرة الذهبية، إذا تمكن المنتخب الكرواتي من تحقيق لقب المونديال، أجاب: "إنه حلم كبير، وأمر يتمناه أي لاعب، لكني لا أفكر فيه في الوقت الحالي، وكل همي هو إسعاد الشعب الكرواتي، والفوز بكأس العالم".

وانتقد مودريتش، استهتار الصحافة الإنجليزية بالمنتخب الكرواتي قبل المباراة، قائلا: "لقد ارتكبوا خطأ كبيرًا، وكان يتوجب عليهم أن يكونوا أكثر تواضعًا، وأن يحترموا الخصوم.. ولكن كلماتهم كانت بمثابة حافز كبير لنا".

وعلق النجم الكرواتي، على رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو، زميله السابق في ريال مدريد، إلى يوفنتوس الإيطالي، وقال: "لقد كان لاعبًا مهمًا بالنسبة للريال، وكنت أتمنى أن يبقى معنا".

وكشف مودريتش، أنه طلب التغيير من مدربه زلاتكو داليتش، قبل نهاية المباراة، قائلا: "حينما نلعب في قبل النهائي، يجب أن ننسى التعب، ولكن هذا لا يمنع أنني تعرضت لإرهاق كبير خلال الوقت الإضافي، وطلبت التغيير تخوفًا من حدوث أي خلل داخل الملعب".