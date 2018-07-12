محكمة الاحتلال تهدد الأسطول النرويجي لكسر حصار غزة بالمصادرة

في سابقة هي الأولى من نوعها، قررت محكمة المركزية في القدس، مساء أمس الأربعاء، وضع اليد على سفن كسر الحصار النرويجية والتي من المتوقع وصولها المياه الإقليمية بعد أيام.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن القرار ينص على وضع اليد على السفينتين " FREEDOM – KARESTEIN " واللتان ترسوان حالياً في موانئ إيطالياً استعداداً للانطلاق باتجاه قطاع غزة خلال الأيام القادمة بعد تجمع بقية السفن.

وبينت الصحيفة أن السفن ستباع لاحقاً وسيتم تحويل ثمنها المقدر بـ 75 ألف يورو للعائلات الإسرائيلية المتضررة من عمليات المقاومة، وفق زعمها.

فيما نقل عن منظمي الأسطول قولهم بأنهم سيقومون بإهداء السفن إلى محتاجين في القطاع حال وصولها موانئ غزة، في الوقت الذي ادعت فيه منظمة "شورات هدين" "الإسرائيلية" المقدمة للالتماس بأن السفن ستقوم حركة حماس باستغلالها لتعزيز قوتها البحرية حال وصلت القطاع.