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الدفاعات الجوية السورية تتصدى لقصف "إسرائيلي" على القنيطرة

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 08:10 - 12 يوليو 2018
الدفاعات الجوية.JPG الدفاعات الجوية.JPG
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تصدت الدفاعات الجوية السورية، فجر اليوم الخميس، لهجوم صاروخي "إسرائيلي" على مواقع للجيش السوري جنوب غرب سوريا، قرب هضبة الجولان المحتلة، وفق ما افادت وكالة الأنباء الرسمية السورية "سانا".

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري في الجيش السوري قوله إن "طيران العدو "الإسرائيلي" اطلق عدة صواريخ باتجاه بعض نقاط الجيش في محيط بلدة حضر وتل كروم جبا بالقنيطرة واقتصرت الأضرار على الماديات".

وأكد جيش الاحتلال لاحقا في تغريدة أنه ضرب "ثلاثة مواقع عسكرية في سوريا، رداً على تسلل طائرة بدون طيار إلى إسرائيل من سوريا، تم اعتراضها" من جانب جيش الاحتلال.

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