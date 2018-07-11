ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

7 Menu
  1. الرئيسية
  2. صحة وطب
  3. عرض الخبر

اكتشاف هام يسهل القضاء على سرطان الثدي

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 23:50 - 11 يوليو 2018
سرطان الثدي سرطان الثدي
مشاركة

وجد علماء من جامعة بوينس آيرس أن اتصال بروتين فبرونيكتين بشكل مباشر مع الخلايا السرطانية يرفع مستوى الإستروجين بشكل كبير.

ونشرت مجلة "ميديكال نيوز" عن العلماء الأرجنتينيين، أن الإستروجين هو العنصر الرئيسي لنمو الخلايا السليمة، لكن ارتفاع نشاطه أعلى من النسب الطبيعية يمكن أن يصبح أحد الأسباب الرئيسية لتطور الخلايا السرطانية وتشكل الأورام الخبيثة. 

وعزز الارتفاع الحاد لمستوى لإستروجين مقاومة سرطان الثدي وصموده أمام كل أنواع العلاج. ولتجنب مثل هذه النتائج يطور العلماء عقارا فعال للسيطرة على مستويات بروتين فبرونيكتين والإستروجين في الجسم، وحرمان الخلايا السرطانية من أوساط تغذيتها وجعلها أكثر استجابة للعلاج الكيميائي.

يذكر أن فبرونيكتين هو بروتين رابط ليفي يعمل كآلية دفاع، ويختل عمله نتيجة الجروح والحروق والعدوى وتكون الأورام واضطرابات جهاز المناعة العام.

متعلقات