رسمياً.. نهائي المونديال بين فرنسا وكرواتيا بعد فوز الأخيرة على انجلترا

باتت كرواتيا على بعد فوز واحد من تحقيق حلم جماهيرها بإحراز كأس العالم 2018 لكرة القدم، بعد فوزها على انجلترا 2-1 مساء الأربعاء على ملعب "لوجينيكي" في نصف النهائي.

وأحرز كيران تريبير هدف انجلترا في الدقيقة الخامسة، وعادل إيفان بيريسيتش النتيجة لكرواتيا في الدقيقة 68، وأحرز ماريو ماندزوكيتش هدف الفوز القاتل في الدقيقة 109.

وتلعب كرواتيا في المباراة النهائية مع المنتخب الفرنسي الذي كان قد فاز 1-0 على المنتخب البلجيكي مساء الثلاثاء.

ولم يجر مدرب منتخب انجلترا جاريث ساوثجيت أي تعديلات على تشكيلته الأساسية التي تغلّبت على السويد 2-0 في ربع النهائي، وجدّد ثقته بالمهاجم رحيم سترلينج ليلعب إلى جانب هدّاف البطولة حتّى الآن هاري كاين.

من ناحيته أجرى مدرب المنتخب الكرواتي زلاتكو داليتش تغييرا واحدا على تشكيلته الأساسية التي تخطّت روسيا بركلات الترجيح في ربع النهائي، حيث شارك لاعب الوسط مارسيلو بروزوفيتش مكان أندري كراماريتش.

وتقدّمت انجلترا مبكّرا في الدقيقة الخامسة بعدما احتسبت له ركلة حرة من بعد 20 يارده، نفّذها تريبير على طريقة الدولي الإنجليزي السابق ديفيد بيكام من فوق الحائط نحو الزاوية العليا اليسرى بمرمى حارس كرواتيا دانييل سوباسيتش، ومن ركلة ركنية في الدقيقة 15، ارتقى الإنجليزي هاري ماجواير برأسه للكرة لكنّه وجّهها ضعيفة بجانب المرمى، ورّد المنتخب الكرواتي في الدقيقة 19 بتسديدة ضعيفة من إيفان بيريسيتش لم تشكّل خطورة.

واصل بيريسيتش محاولاته وهذه المرة سدّد فوق العارضة بالدقيقة 23، وانفرد كاين بالمرمى الكرواتي لكن سوباسيتش تصدّى لمحاولته قبل أن ترتد الكرة إليه ويسدد في القائم بالدقيقة 29، وسدّد الكرواتي أنتي ريبيتش في مكان وقوف الحارس الإنجليزي جوردان بيكفورد بالدقيقة 31، وأهدر الإنجليزي جيسي لينجارد فرصة خرافية لمنتخب بلاده في الدقيقة 35، عندما تلقّى كرة من ديلي ألي في وضع مواجه للمرمى، قبل أن يسدّد دون تركيز بجانب القائم الأيسر.

وجاءت أولى فرص الشوط الثاني بالدقيقة 56 بعدما وصلت كرة من سترلينج إلى لينجارد الذي سدد في قدم المدافع دوماجوي فيدا، وسدّد الكرواتي إيفان راكيتيش كرة قوية وضع مدافع انجلترا كايل ووكر جسده أمامها، لكن التعادل تحقّق في الدقيقة 68، بعدما رفع سيمي فيرساليكو كرة من اليمين ارتقى لها بيريسيتش بقدمه فوف ووكر ووضعها على يمين الحارس بيكفورد.

وكاد الكروات يسجّلون هدف التقدّم في الدقيقة 70 عبر بيريسيتش الذي وصلته الكرة اثر خطأ دفاعي ليسدّد من الناحية اليسرى في القائم الأيسر للمرمى الإنجليزي، ودخل ماركوس راشفورد في تشكيلة انجلترا بدلا من سترلينج، واخترق لينجارد من الناحية اليمنى قبل أن يسدد كرة نحو المرمى البعيد لم تلق متابعا، ووصلت تمريرة طويلة من بروزوفيتش إلى ماريو ماندزوكيتش الذي سدّد من داخل منطقة الجزاء لكن بيكفورد تصدّى لمحاولته في الدقيقة 82، وذهبت رأسية من كاين بعيدة عن المرمى الكرواتي في الوقت بدل الضائع.

ودخل داني روز بدلا من أشلي يونج قبال بداية الشوط الإضافي الأوّل، وأرغمت الإصابة الظهير الأيسر الكرواتي إيفان سترينيتش على الخروج من الملعب ودخل مكانه جوسيب بيفاريتش، واقتربت انجلترا من استعادة التقدّم في الدقيقة 99 برأسية من جون ستونز أبعدها فيرساليكو من خط المرمى، وفي الوقت بدل الضائع من هذا الشوط، أرسل بيريسيتش كرة أمام المرمى تابعها ماندزوكيتش كان له بالمرصاد.

وبعد مرور 4 دقائق على الشوط الإضافي الثاني، وصلت الكرة إلى ماندزوكيتش داخل منطقة الجزاء اثر رأسية من بيرسيستش، فوضعها بثقة في الشباك، وضغط الإنجليز فيما تبقى من وقت لكن دون أن يتمكّنوا من معادلة النتيجة، ولعب الإنجليز بعشرة لاعبين بعد إصابة تريبير.