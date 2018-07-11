المباحث العامة تضبط مصنعاً لتزييف العملات الورقية بغزة

ضبطت إدارة المباحث العامة بالشرطة، اليوم الأربعاء، مصنعاً كبيراً لتزييف العملات الورقية بمدينة غزة.

وقال العميد حسام شهوان مدير المباحث العامة إن معلوماتٍ وردت لدائرة العمليات المركزية بالمباحث، تفيد بوجود مصنع لتزييف العملة الورقية بأحد أحياء مدينة غزة، حيث تم على الفور مباشرة التحريات اللازمة حول المصنع.

وأضاف العميد شهوان أنه وفي مهمة نوعية تم مداهمة المصنع ظهر اليوم - بعد استصدار إذن تفتيش من النيابة العامة -، حيث تم ضبط آلاتٍ مُتطورة وطابعاتٍ حديثة تستخدم في عملية التزوير، إلى جانب كمياتٍ كبيرة من العملات الورقية المزيفة بدقة وجودة عالية.

ولفت إلى أن هذه المرة الأولى التي يتم فيها ضبط مثل هذه المعدات المتطورة المستخدمة في التزوير في قطاع غزة.

وأكد العميد شهوان أنه تم تحريز المضبوطات، وإحالة القضية إلى النيابة العامة؛ لاستكمال الإجراءات القانونية فيها.