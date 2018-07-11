القناة العاشرة: قطر مولت رحلات جوية لضباط كبار في جيش الاحتلال

كشفت القناة الإسرائيلية العاشرة أن الحكومة القطرية مولت بشكل غير مباشر رحلات جوية لضباط في جيش الاحتلال الاسرائيلي لإلقاء محاضرات اعلامية خارج "إسرائيل".

وبحسب القناة، فقد مولت الرحلات منظمة تحصل على دعم قطري، كما أن مسؤولين إسرائيليين من الوزارات الاسرائيلية ايضا قاموا برحلات مشابه علي حساب قطر.

ووفقا للقناة فإن منظمة "Our soldiers speak". هي منظمة يمينية أقامها قبل سنوات اليهودي بنجامين انتوني هاجر من بريطانيا لإسرائيل قبل سنوات وبعد اداءه الخدمة العسكرية كرس وقته لمحاضرات في الجامعات في الدول الناطقة باللغة الانجليزية والمحاضرات التي يتم إلقاؤها تهدف لتلميع جيش الاحتلال الاسرائيلي.

وقد مولت المنظمة رحلات الضابط الاسرائيلي بمئات الاف الدولارات عام 20017