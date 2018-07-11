إيرلندا تقر قانونا يحظر استيراد البضائع الإسرائيلية

صادق مجلس الشيوخ الايرلندي الاربعاء على قانون يحظر استيراد او بيع السلع او الخدمات المنتجة في الاراضي المحتلة في انحاء العالم، بما فيها المستوطنات الاسرائيلية، التي تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي.

وصادق المجلس على القانون المقترح باغلبية 25 مقابل 20 وبات بالامكان ملاحقة اي استيراد بضائع من مناطق محتلة او مستوطنات.

وسارعت اسرائيل في بيان صادر عن وزارة الخارجية الى ادانة هذا النص، واعتبرت انه يدعم "المبادرات الشعبوية الخطيرة والمتطرفة التي تدعو الى مقاطعة اسرائيل".

من جهته اعتبر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات هذا الاقتراع "تاريخيا ومبادرة شجاعة توجه رسالة واضحة الى المجتمع الدولي وخاصة الى الدول الاخرى في الاتحاد الاوروبي ومفادها ان الكلام عن حل بدولتين غير كاف ما لم يترافق مع اجراءات ملموسة".

وقدمت السناتورة المستقلة فرانسيس بلايك مشروع القانون الذي حظي بموافقة كل الاحزاب الايرلندية باستثناء حزب "فاين غايل" الحاكم.

وسيخضع النص حاليا الى مراجعة من قبل لجنة برلمانية قبل عرضه على مجلس النواب الايرلندي للموافقة عليه.