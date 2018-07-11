زرع أشجار شهداء مسيرة العودة على حدود القطاع





















قامت الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار، بزراعة أشجار شهداء مسيرة العودة تكريماً لأرواحهم الطاهرة، في منطقة ملكة شرق مدينة غزة، بمشاركة وجهاء ومخاتير وقيادات فلسطينية.

وأبرق المختار أبو سلمان المغني بالتحية لشهداء مسيرة العودة، الذي أدوا الرسالة وأوصلوا أعظم الرسائل للعدو الإسرائيلي الذي لا يرحم.

وأكد على أن مسيرة العودة لكسر الحصار، قلبت كل الأمور رأساً على عقب واستطاعت برجالها الأوفياء وأبنائها الأقوياء وبعزيمة الشباب والشابات والرجال والصغار أن تقول أن الشعب الفلسطيني لن يستكين إلا بتحقيق آماله وأهدافه وإقامة دولته وعاصمتها القدس.

وقال :" سائرون على درب الشهداء والأوفياء لمسيرة العودة إلى أن تحقق أهدافها وغاياتها.

وفي ذات السياق، ناشد المغني الفصائل الفلسطينية كافة، بتحقيق الوحدة الفلسطينية التي بدونها لا يمكن مواجهة العدو الإسرائيلي.