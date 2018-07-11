ثوري فتح" يجتمع الخميس بتجمع الخان الأحمر شرقي القدس

قرر المجلس الثوري لحركة التحرير الفلسطينية "فتح"، عقد اجتماعه يوم غد الخميس، في تجمع الخان الأحمر البدوي شرقي القدس المحتلة، والذي تهدد "إسرائيل" بإخلائه.

وقال عبد الله عبد الله، عضو المجلس الثوري، إن الاجتماع المرتقب غداً "سيوجه رسالة للعالم أن الشعب الفلسطيني بكل مستوياته يقف ضد ما تسمى صفقة القرن". بحسب وكالة الأناضول.

وأضاف: "الولايات المتحدة تريد تصفية القضية الفلسطينية، ويجب أن لا ندخر أي جهد شعبي أو رسمي أو قانوني، للوقوف بوجه ذلك".

وتابع: "صفقة القرن تسعى لانتزاع القدس والقضاء على حق العودة وسرقة الأرض وإطلاق يد المحتل في السيطرة، وتهجير السكان وبناء المستوطنات".

وأردف عبد الله " هذه معركة وجود يجب خوضها بكل جرأة".