المغربي حكيمي يرحل عن ريال مدريد

أعلن ريال مدريد حامل لقب دوري أبطال أوروبا انتقال مدافعه المغربي أشرف حكيمي إلى بوروسيا دورتموند الألماني على سبيل الإعارة، الأربعاء.

وقال ريال في بيان بموقعه على الإنترنت إنه توصل لاتفاق بانتقال حكيمي، الظهير الأيمن، إلى دورتموند على سبيل الإعارة لمدة موسمين.

وظهر حكيمي (19 عاما) مع ريال في الموسم الماضي وشارك كبديل للظهير الأيمن الأساسي داني كارفاخال.

وشارك حكيمي مع منتخب المغرب في مونديال روسيا، لكن المنتخب لم يستمر طويلا وودع البطولة من الدور الأول بعد الوقوع في مجموعة صعبة ضمت إسبانيا والبرتغال وإيران.

وكان ريال أعلن الأسبوع الماضي تعاقده مع الظهير الإسباني ألفارو أودريوزولا من ريال سوسيداد في عقد يمتد حتى 2024 ، لذا لم يعد حكيمي يملك فرصة كبيرة في اللعب مع "الملكي".

ويأتي رحيل حكيمي بعد يوم واحد من موافقة ريال على انتقال هدافه التاريخي كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس الإيطالي في صفقة ضخمة.