أقسى "عقاب" للبلجيك غداة الخسارة أمام فرنسا

رغم هزيمة المنتخب البلجيكي المؤلمة أمام نظيره الفرنسي في مباراة قبل النهائي ببطولة كأس العالم لكرة القدم، الثلاثاء، اضطر ركاب مترو بروكسل إلى سماع أغنية المنتخب الفرنسي في محطات المترو، وهم في طريقهم إلى أعمالهم، اليوم الأربعاء.

ولم يكن السبب في ذلك هو خسارة منتخبهم أمام المنتخب الفرنسي بهدف مقابل لا شيء، لكن سلطة النقل العام في بروكسل خسرت رهانا مع نظيرتها الباريسية.

ودخل الطرفان في تحد قبل المباراة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان الرهان يلزم باريس في حالة فوز بلجيكا بتغيير لافتات محطة "سان لازار" في العاصمة الفرنسية إلى "سان هازارد"، تكريما لاسم لاعب خط الوسط البلجيكي إيدن هازارد.

لكن، وبعد خسارة المنتخب البلجيكي في سان بطرسبرغ، صار لزاما على سلطة النقل العام في بروكسل بث أغنية المنتخب الفرنسي (توس أونسومبل) لمغني الروك الفرنسي الراحل جوني هاليداي عبر محطات المترو في الثامنة والعاشرة من صباح الأربعاء.

وهاليداي من أب بلجيكي وكرمته البلاد بعد وفاته العام الماضي ببث أشهر أغانيه في القطارات وعبر مكبرات الصوت في ساحة غراند بلاس، وسط العاصمة بروكسل.