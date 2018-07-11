استياء تركيّ من التعامل الإسرائيليّ مع المعتقلة "إبرو أوزكان"

أعرب شرف مالقوج، كبير المراقبين الأتراك، الأربعاء، عن استياء الشعب التركي من طريقة تعامل السلطات الإسرائيلية مع المواطنة التركية إبرو أوزكان الموقوفة في تل أبيب منذ 11 يونيو/حزيران الماضي.

جاء ذلك في رسالة بعثها مالقوج، اليوم، إلى نظيره الإسرائيلي جوزيف شابيرا، وقال مالقوج إنّ إظهار مشاهد لأوزكان وهي مكبلة اليدين، ولّد استياءً لدى الشارع التركي، وخلّف آثارًا سلبية.

وأضاف أنّ تكبيل قدمي امرأة بالأغلال، لن يُكسب إسرائيل أي شيء، بل على العكس سيسيء لسمعتها من ناحية حقوق الإنسان.

وشدد مالقوج على أن عدم مراعاة القيم الإنسانية في التعامل مع الأشخاص يعتبر انتهاكا لحقوق الإنسان لدى كافة الأمم والمعتقدات.

والثلاثاء، اعترضت النيابة العسكرية الإسرائيلية على قرار محكمة عسكرية الإفراج عن المواطنة التركية إبرو أوزكان، بشروط مقيدة.

وقال عمر خمايسة، محامي المواطنة التركية، إن النيابة العسكرية اعترضت على قرار محكمة سالم العسكرية الإسرائيلية، المتعلق بإطلاق سراح أوزكان بشرط الرقابة القضائية.

والأحد الماضي، وجه الادّعاء العام الإسرائيلي، لائحة اتهام بحق أوزكان، التي تم توقيفها، في 11 يونيو/حزيران الماضي، في مطار "بن غوريون"، أثناء عودتها إلى اسطنبول، بعد زيارتها لمدينة القدس.

وشملت اللائحة 4 اتهامات هي: "مساعدة حركة حماس، وتقديم خدمات متنوعة لها، وتخريب النظام العام للدولة، وإدخالها إلى البلاد نقودًا من جهة معادية"، غير أن المواطنة التركية أنكرت جميع الاتهامات، وأكدت عدم وجود أي علاقة لها بحركة "حماس"، وفق خمايسة.

وتم توقيف أوزكان في 11 يونيو/حزيران الماضي، من مطار بن غوريون خلال عودتها لإسطنبول، بعد زيارة للقدس استمرت 3 أيام.