طائرات الاحتلال تستهدف مجموعة شبان جنوب قطاع غزة

استهدفت طائرة استطلاع الإسرائيلية، عصر اليوم الأربعاء، مجموعة من الشبان الفلسطينيين قرب موقع صوفا شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأفاد مراسنا أن طائرة استطلاع إسرائيلية استهدفت بصاروخٍ واحد مجموعة من الشبان قرب موقع صوفا شرق رفح، مشيراً إلى عدم وقوع إصابات.

وتستهدف طائرات الاحتلال الشبان الفلسطينيين في مخيمات العودة على الحدود الشرقية لقطاع غزة، بزعم مشاركتهم في إطلاق "البالونات الحارقة" تجاه الأراضي المحتلة.

ويستخدم الشبان الفلسطينيون البالونات والطائرات الورقية المزودة بفتيل مشتعل كنوع من المقاومة الرافضة لقرار الأمريكي دونالد ترامب إعلان القدس عاصمة للاحتلال الإسرائيلي، ورفضاً للحصار الجائر المفروض على قطاع غزة.

وكانت مسيرات العودة الكبرى انطلقت في قطاع غزة منذ الـ30 من مارس الماضي ولا زالت مستمرة، وارتقى خلالها عشرات الشهداء فيما أصيب المئات برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي.