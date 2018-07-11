وكيل ياري مينا يوضح حقيقة رحيله "للبريمييرليج"

كشف وكيل أعمال ياري مينا مدافع فريق برشلونة الإسباني حقيقة انتقال اللاعب الكولومبي إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال جاير مينا شقيق ووكيل أعمال ياري في تصريحات لصحيفة "موندو ديبورتيفو": "ليس صحيحًا ما قيل بأن مينا وقع لإيفرتون".

وأضاف: "هناك عدة أندية تهتم بالتعاقد مع ياري مينا، لكن في البداية نريد معرفة خطة برشلونة معه، ثم سنحدد قرارنا".

وتابع: "اللاعب لديه أولوية اللعب والمشاركة في المباريات، وإذا لم يحصل على الفرصة في برشلونة، سيبحث عنها في فريق آخر".

وسجل ياري مينا 3 أهداف رفقة منتخب بلاده في المونديال، قبل أن تودع كولومبيا البطولة من دور الـ 16، على يد إنجلترا.

وأشارت عدة تقارير سابقة إلى أن برشلونة يود التخلي عن خدمات مينا على سبيل الإعارة، نظرًا لعدم ثقة المدير الفني إرنستو فالفيردي في قدراته.