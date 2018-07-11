رؤيا وائتلاف أمان ينفذان مجموعة من ورش العمل لأعضاء اللجان المحلية للمساءلة المجتمعية

نفذت جمعية رؤيا لتنمية القدرات بالشراكة مع الائتلاف من اجل النزاهة والمساءلة أمان مجموعة من ورش العمل التدريبية لأعضاء شبكة اللجان المحلية للمساءلة المجتمعية في العديد من الاحياء داخل قطاع غزة .

وشكلت جمعية رؤيا لتنمية القدرات بالتعاون مع الائتلاف من اجل النزاهة و المساءلة "أمان" اللجنة المجتمعية لحي الصبرة بهدف تفعيل دور المجتمع في ممارسة المساءلة المجتمعية كنهج يحقق أمالهم في تحسين الخدمات المقدمة لهم وضمان توزيعها بعدالة ونزاهة، كخطوة أساسية لمنع نشوب مظاهر الفساد في تقديم الخدمات العامة، لا سيما للأحياء المهمشة التي تعاني من ضعف الخدمات العامة .

وذكرت مديرة جمعية رؤيا السيدة ميسر الحسنات أن التركيز على حي الصبرة الآن بعد حي الشجاعية العام الماضي في الفترة الحالية ترتب على التماس حاجة أهالي الحي الملحة لوجود لجنة محلية تمثل منطقتهم أمام المسؤولين تكون واعية بحقوقهم ومتطلبات حياتهم ولديها العزيمة والقدرة على مناصرة قضايا مجتمعهم والنضال من أجل تحقيق أهدافهم بتحسين نوعية الخدمات المقدمة لهم بحيث يعتبرون جسراً متيناً يربطهم بمزودي الخدمات ويحرسه عدد من شبان وشابات الحي الواعي المثقف، فتم تشكيل لجنة تضم 21 عضو/ة من أبناء الحي بالإضافة الي لجنة مساندة مكونة من عدد 5 من الوجهاء والمخاتير من حي الصبرة .

وقامت جمعية رؤيا وأمان بالتركيز على بناء قدرات الفئات المستهدفة في مجالات مهمة مرتبطة بمكافحة الفساد ومثلث مكافحة الفساد مثل الشفافية والنزاهة والمساءلة ومجموعة المؤشرات المرتبطة بتحصين بيئة العمل في قطاع الهيئات المحلية ضد أي حالات فساد، بالإضافة إلى تحسين مهارات الفئة المستهدفة في مجال تصميم مبادرات المساءلة والرقابة على المال والشأن العام.

وكانت الأهداف التدريبية التفصيلية للتدريب كانت على النحو التالي، تعريف المشاركين بمفهوم الفساد وأشكاله. ، تحسين مهارات المشاركين في تحديد قضايا الفساد والتبليغ عنه، و تحليل تأثير الفساد على الخدمات التي تقدمها هيئات الحكم المحلي، وتحسين مهارات المشاركين في مجال تصميم مبادرات المساءلة المجتمعية بالإضافة الي تنفيذ ورشة عمل مركزية لأعضاء اللجان المحلية (50) عضو/ة تتعلق بتحديد الاحتياجات وتصميم مبادرات المساءلة المجتمعية وتحسين مهارات المشاركين في مجال الرقابة والمساءلة على الشأن والمال العام في عمل الهيئات المحلية

ويذكر أن المشاركين بالورش هم أعضاء لجنة حي الصبرة للمساءلة المجتمعية و لجنة الشجاعية للمساءلة المجتمعية و اللجنة المحلية لمنطقتي المغراقة و الملالحة و عبروا خلال نقاشهم عن اهتمامهم البالغ بانضمامهم لهذا العمل المنظم والتزامهم بعضوية اللجنة تحت مظلة شبكة اللجان المحلية للمساءلة المجتمعية المنبثقة من جمعية رؤيا لتنمية القدرات والائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة امان بتمويل من حكومات النرويج وهولندا ولكسومبرغ.