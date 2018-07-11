الحكومة: حديث الولايات المتحدة وإسرائيل عن تحسين الوضع الإنساني في غزة خدعة

استنكرت حكومة التوافق الوطني إغلاق سلطات الاحتلال معبر "كرم أبو سالم" التجاري، وتقليص مساحة الصيد، في قطاع غزة، معتبراً أنها محاولة جديدة لتشديد الحصار المفروض أصلاً على القطاع منذ حوالي 11 عاماً.

وشدد الحكومة خلال جلستها الأسبوعية على أن حديث الولايات المتحدة واسرائيل عن تحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، ما هو إلّا خدعة لتحسين وتجميل صورة إسرائيل في العالم، كما شدد على أن هذه الإجراءات التعسفية بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة، تعتبر جريمة جديدة تضاف إلى سلسلة الجرائم التي ارتكبتها، وترتكبها إسرائيل، مؤكداً على مسؤولية المجتمع الدولي ومنظمة الأمم المتحدة ودورها.