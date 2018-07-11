لماذا قررت وزارة الزراعة وقت استيراد الفاكهة من "إسرائيل"؟

أكد تحسين السقا، مدير عام التنسيق والتسويق والمعابر بوزارة الزراعة، أن وزارته اتخذت قراراً بمنع استيراد الفاكهة من "إسرائيل" رداً على قرار الأخيرة بمنع تصدير الخضار من قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم.

وقال السقا في حديثه لمراسل "فلسطين اليوم الإخبارية"، "تفاجئنا بإغلاق المعبر في وجه الصادرات والواردات ومستلزمات الإنتاج الزراعي، فقد كنا نصدر 200 طناً من الخضار يومياً إلى أسواق الضفة والأردن وإسرائيل".

وأوضح أن منع التصدير يضاعف كمية الخضار في سوق قطاع غزة، الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض أسعارها، مما يعود بالضرر على المزارع الفلسطيني.

وأشار إلى أن قرار منع استيراد الفاكهة من "إسرائيل" جاء للتأثير على المزارع "الإسرائيلي" رداً على القرارات المجحفة في حق المزارع الفلسطيني.

ولفت إلى أن قطاع غزة لديه اكتفاء ذاتي في بعض أنواع الفواكه مثل الحمضيات والعنب والجوافة، إضافة إلى وجود اكتفاء ذاتي بالخضروات يصل إلى 98%.

يذكر أن قطاع غزة يصدر يومياً نحو 40 شاحنة عبر المعبر التجاري الوحيد "كرم أبو سالم" والذي منع الاحتلال التصدير عبره.

وأعربت الأمم المتحدة أمس عن قلقها إزاء القيود التي فرضها الاحتلال على معبر كرم أبو سالم مع قطاع غزة، مطالبة إياه بالتراجع عن القرار.

ومنعت سلطات الاحتلال الثلاثاء، عبور أصناف كثيرة لقطاع غزة عبر المنفذ التجاري الوحيد "كرم أبو سالم" بشكلٍ اعتيادي، ومنعت تصدير أي من السلع، تنفيذاً لقرار أصدره رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بتشديد الحصار الإسرائيلي على غزة المتواصل منذ أكثر من 12 عاماً.