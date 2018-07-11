نتنياهو يلتقي بوتين في موسكو حاملًا عرضًا بشأن سوريا

يتوجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة الروسية موسكو للقاء الرئيس فلاديمير بوتين.

وحسب القناة العبرية السابعة، فإن نتنياهو سيبحث مع بوتين الملف السوري وخاصةً فيما يتعلّق ب،"التواجد الإيراني". مبينةً أنه سيؤكد على ضرورة انسحابها من كافة الأراضي السورية، كما جاء.

فيما قال متحدث باسم الكرملين إن الجانبين سيبحثان الملف السوري والفلسطيني. مرجحًا أن يحضر نتنياهو مباراة نصف نهائي كأس العالم.

ويعتبر هذا الاجتماع الثالث بين الجانبين في غضون ستة أشهر، ما يشير إلى أهمية تلك اللقاءات.

ونقلت القناة، عن صحيفة نيويوركر الأميركية نقلها عن مصادر دبلوماسية قولها أن نتنياهو سيعرض عرضًا فريدًا على بوتين.

ووفقًا للصحيفة، فإن نتنياهو سيعرض على بوتين أن يتم رفع العقوبات الأميركية على روسيا بعد أحداث القرم، مقابل أن تعمل الأخيرة على إزالة القوات الإيرانية والموالية لها من كافة الأراضي السورية.

وأشارت الصحيفة، إلى أن نتنياهو طلب أيضًا من الإدارة الأميركية أن يثير الرئيس دونالد ترامب هذه القضية مع الرئيس بوتين خلال اللقاء المرتقب بينهما خلال الأيام المقبلة.