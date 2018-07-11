الاحتلال يمدد اعتقال القيادي في الجهاد سعيد نخلة 

مددت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" اليوم الأربعاء، اعتقال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي سعيد نخلة من مخيم الجلزون في رام الله بالضفة المحتلة.

ووفقاً لمصادر محلية، فقد مددت قوات الاحتلال الاعتقال الإداري للأسير نخلة لمدة 4 أشهر.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت الشيخ سعيد نخلة بتاريخ 23/11/2017م، وحولته للاعتقال الإداري دون أن توجه إليه أية تهمة تذكر.

جدير بالذكر أن الأسير الشيخ سعيد نخلة يعتبر من الجيل المؤسس لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين؛ وهو متزوج ولديه خمسة أبناء ومن مخيم الجلزون بمدينة رام الله؛ وكان قد تعرض للاعتقال عدة مرات أمضى خلالها ما يزيد عن 16 عاماً في سجون الاحتلال.