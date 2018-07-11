التوأم علي ونافذ.. تفوقا في دراستهما وحققا حُلمهما المشترك

فرحةٌ عارمة فاحَ نسيمها في أرجاء البيت، زغاريد وحلوى وأناشيد النجاح عقب إعلان النتائج الثانوية العامة "التوجيهي"، وتفوق الطالبين المتفوقين التوأم نافذ وعلي قنديل اللذان مُزجت فرحتهم بأنين الحزن التي بقيت آثارها لأكثر من عقد باستشهاد والدهم محمد قنديل، واليوم أثبتوا تعويض ذلك الحزن بتلك الفرحة التي تفتخر بها العائلة أمام الجميع.

وحصل الطالب "نافذ" على معدل 94,7%، وشقيقه "علي" على معدل 88,6% وكلاهما من الفرع العلمي من سكان مخيم جباليا وتخرجا من مدرسة أبو عبيدة بن الجراح بشمال قطاع غزة.

وقال المتفوقان في حديث لمراسل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية": "كنا على أتم الاستعداد لاستقبال نتيجة الثانوية العامة "الإنجاز"، ولكن برغم كل القلق والتوتر الموجود في البيت، إلا أن الحال تبدل عقب إعلان النتائج، فعمت الفرحة والسرور الكبير في المنزل.

وتابعا: "الفرحة كبيرة فقمنا بتوزيع الحلوى على الأصدقاء والجيران، فهي بداية طريق بر الأمان التي توصلنا لمستقبل مليء بالتفوق والنجاح".

واستشهد والد الطالبين محمد قنديل وهو أحد قياديي حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين بغارة صهيونية على سيارته أثناء خروجهم من صلاة التراويح في شهر أكتوبر عام 2005م، فارتقى أربعة شهداء بينهم الشهيد شادي مهنا.

دراسة الطب

كان طموح دراسة الطب لدى الشقيقين نافذ وعلي حاضراً منذُ الصِغر، فنقشا بالتعب والسهر والجد والاجتهاد هذا النجاح، الذي أثمر زرعاً طيباً اكتمل مشواره اليوم بنجاحهما.

وأوضح المتفوق نافذ، أنهما سيلتحقان في المرحلة الجامعية بكلية الطب البشري، حيث سيسافران إلى إحدى دول أوروبا والدراسة هناك، مشيراً إلى أنهما اختارا الطب لأنه يحمل رسالة إنسانية نخدم بها أبناء شعبنا.

وبخصوص آلية الدراسة طوال فترة العام الدراسي، قال:"إن الفرع العلمي يحتاج الكثير من المتابعة والتركيز في دراسة المساقات أولاً بأول، خاصةً الفيزياء والرياضيات"، موضحاً أنهما تلقيا التعليم وتقديم المشورة أمام نخبة من المدرسين، حيث كانا يدرسان في اليوم بمعدل 5-4 ساعات".

وبين قنديل، أن لديهم العديد من المواهب ككتابة وإلقاء الشعر في المناسبات والاحتفالات إلى جانب القدرة على الترجمة باللغة الإنجليزية حرفياً، ولديهم مجال واسع في برمجيات وصناعة تطبيقات الحاسوب.

عقوبات ومعيقات

وأشار إلى بأن العقوبات التي كانت تواجههم خلال فترة الدراسة هي انقطاع التيار الكهربائي لساعات متواصلة وكانت تُعيقهم عن الدراسة وتعرقل جهودهم في القراءة.

ووجه نافذ وعلي الشكر والامتنان لكل من ساعدهم وساهمهم في طريق النجاح، خاصين والدتهما التي كان لها الفضل الكبير في مساعدتهما والوقوف بجانبهما، وكذلك الأصدقاء والزملاء والمعلمين الذين كانوا يرشدونهما ويقدمون لهما النصيحة خلال فترة دراسة "التوجيهي".

وكانت وزارة التربية والتعليم العالي قد أعلنت الأحد الماضي، نتائج امتحان الثانوية العامة "الإنجاز" للعام 2018، في دورته التي حملت اسم الراحل "مروان شرف".

وأوضحت الوزارة في بيانها، أن عدد المسجلين في كافة الفروع بلغ (76811) مشتركاً، وعدد المتقدمين للامتحان (72604) مشتركين، ونجح منهم (48420) مشتركاً بنسبة بلغت (66.69 %).







