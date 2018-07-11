موجة غضب.. كيف استقبلت مواقع التواصل انتقال رونالدو ليوفنتوس؟

أثار انتقال اللاعب كريستيانو رونالدو إلى صفوف نادي يوفنتوس موجة كبيرة من الغضب والاستياء بين صفوف النشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي ومشجعي نادي ريال مدريد.

وأعلن نادي ريال مدريد الإسباني، مساء أمس الثلاثاء، عن رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، إلى يوفنتوس الإيطالي بشكل رسمي، وفقًا لإرادة وطلب اللاعب رونالدو.

وكالة "فلسطين اليوم الإخبارية" تجولت عبر مواقع التواصل الإجتماعي، حيث يرى بعض النشطاء أن خروج رونالدو من النادي الملكي أنه بمثابة كارثة ستلحق بريال مدريد، فيما يرى البعض الآخر أن ذلك لن يؤثر على الريال وسيستمر في عطاءه وتألقه بين الفرق المنافسة.

نواف بن محمد، غرد عبر حسابه تويتر: "لن نشجع اليوفي لأن الدون ذهب إليه، ولكن سنشجع رونالدو وسنفرح مع كل هدف يسجله ولقب يحصده لانه أسطورتنا".

وأضاف بن محمد: "لكن حين يقابل الدون ريال مدريد، هنا تتوقف العاطفة ويبقى العشق المدريدي طاغي على كل شيء، هكذا هو الانتماء لناديك وهكذا يكون الوفاء لأساطيرك، هلا مدريد دايماً وأبداً".

وعلى طريقة المعلق الرياضي عصام الشوالي، تساءل محمد الغزاوي: "من سيكون مخيفاً لجماهير كامب نو من بعدك؟،، مردفاً قوله: "يا كاتب التاريخ.. اغلق الصفحات.. وداعا كريستيانو.

وكتب أبو خالد عبر حسابه "تويتر": المشكلة هي طريقة الخروج، يعني لو كان بهدوء بدون مشاكل مع بيريز والإدارة ( بغض النظر عن الأسباب ) كان الوضع راح يكون افضل بالنسبة للجميع.

وتابع: "كريستيانو هو أسطورة مدريد وكتب التاريخ معاهم وراح يظل لاعب إعجازي ورمز من رموز مدريد، لكن في النهاية الولاء دايما لمدريد".

وقال الناشط الملكي: "وحلفت أنك لن تميل مع الهوى أين اليمين وأين ما عاهدتني به، هلا مدريد دائماً وابداً".

أما فتحي فغرد: "بدأها بقُبلة .. وأنهاها بقُبلة ، وما بين القُبلتين كتب التاريخ ، شكراً كريستيانو ، ٩ سنوات فرحتنا وفرحت معنا بها .. نلت شَرف ارتداء القميص الأعظم في تاريخ اللعبة ، وزدت القميض شرفاً بارتدائه.. لن ننساك ابداً".

وكتب عيسى: "صحيح أني برشلوني لكن خروج رونالدو خسارة لمتعة الدوري الإسباني، لنكون واقعيين (رونالدو هو الريال)، متسائلاً: كيف سيكون الريال من بعده؟.

و ودّع سعد الضامر فقال: " وداعاً للاعب الأكثر تكاملاً في التاريخ، وداعاً لأفضل عقلية رياضية في التاريخ، وداعاً للاعب الذي غيّر مفهوم لاعب كرة القدم، وداعاً للاعب الذي أعطى مستوى ثابت وكان أفضل لاعب بالعالم لأطول فتره على مستوى التاريخ - وداعاً #كريستيانو #رونالدو ، - الشكر بحجم السّماء لا يُفيك.

وتعليقا على انتقاله لفريق يوفنتوس، قال اللاعب كريستاينو رونالدو في رسالة نشرها النادي الإسباني "لقد فكرت كثيرا وأعتقد أن الوقت قد حان لفتح مرحلة جديدة في حياتي، ولهذا السبب طلبت من النادي قبول انتقالي".

وأضاف النجم البرتغالي: "سأرحل ولكن هذا القميص وهذا الشعار وملعب سانتياغو برنابيو سيظل جزءا مني أينما رحلت".

وشكر رونالدو طاقم الفريق والمدراء وزملاءه اللاعبين قبل أن يختم رسالته بعبارة ريال مدريد الشهيرة: "هلا مدريد".

أما النادي الملكي فنشر في بيان: "بالنسبة لريال مدريد سيظل كرستيانو رونالدو دائما واحدا من رموز النادي الكبيرة وملهما للأجيال القادمة"، مضيفا أن رونالدو هو "من طلب الانتقال".

وتابع: "سيظل ريال مدريد بيتا لرونالدو".

كما رحب الألماني سامي خضيرة نجم "بالدون" على حسابه الشخصي بموقع تويتر: "مرحبا بك في تورينو كرستيانو. لقد قضينا وقتا رائعا في مدريد، ولا أستطيع الانتظار كي أعود للعمل معك. إنه يوم خاص ليوفنتوس".

بدأها بقُبلة .. وانهاها بقُبلة ، وما بين القُبلتين كتب التاريخ ،

شكراً كريستيانو ، ٩ سنوات فرحتنا وفرحت معنا بها .. نلت شَرف ارتداء القميص الأعظم في تاريخ اللعبة ، وزدت القميض شرفاً بارتدائه.. لن ننساك ابداً ????



دائماً وابداً ، هلا مدريد ???????? .. #ThankYouRonaldo pic.twitter.com/7da1r6xJgH — Madrid #ThanksCris???? (@fathi_kaka) ١١ يوليو ٢٠١٨

#رونالدو #كرستيانو_رونالدو صحيح اني برشلوني لكن خروج رونالدو خسارة لمتعة الدوري الإسباني نكون واقعيين رونالدو هو الريال فكيف سيكون الريال من بعده ؟ pic.twitter.com/q5YyB9yHti — عيسى . (@il_essa) ١٠ يوليو ٢٠١٨

- وداعاً للاعب الأكثر تكاملاً في التاريخ

- وداعاً لأفضل عقلية رياضية في التاريخ

- وداعاً للاعب الذي غيّر مفهوم لاعب كرة القدم

- وداعاً للاعب الذي أعطى مستوى ثابت

وكان أفضل لاعب بالعالم لأطول فتره على مستوى التاريخ

- وداعاً #كريستيانو #رونالدو ،

- الشكر بحجم السّماء لا يُفيك pic.twitter.com/qXupx2li4M — م. سعد الضامر (@EngS3D) ١٠ يوليو ٢٠١٨

لا تهم كل الجوائز الفردية التي حققها طوال مسيرته في ريال مدريد، لأنها حتى لو لم تتشرّف بأن ترتبطه بإسمه فهي تعرف أن قيمة ما قام به أكبر بكثير من أن يتم تأكيده وإنصافه بجائزة وإن كانت مطلّية بالذهب الخالص.

رونالدو في الأصل هو الذهب الذي احتاجه ريال مدريد بعد الكثير من لاعبي الفضة. — علي مبارك (@JuntsTornem) ١١ يوليو ٢٠١٨

10 يوليو 2016



في مثل هذا اليوم قبل عامين، أفضل لاعب في العالم كريستيانو رونالدو يُحقق أول بطولة في تاريخ البرتغال



وسيذكر التاريخ انه إدارة ريال مدريد فرطت في أفضل لاعب بالتاريخ بنفس التاريخ 10 يوليو ???? pic.twitter.com/GqlbiS38Vz — Abdalluh Fadel Ⓜ️ . (@Cristi1no) ١١ يوليو ٢٠١٨

مشجعين برشلونه سيحزنون على رحيل رونالدو قبل عشاق الريال رونالدو الذي ارجع إلى ريال مدريد هيبته ارجعه الى منصات التتويج اوروبيا حطم كل الارقام وكتب تاريخ من ألماس سيذهب بعد ان اعاد الملكي إلى خارطة اوروبا رونالدو الذي لم يبخل بقطرة عرق بقطرة دم لاجل الريال وعيون مشجعيه pic.twitter.com/hnO0ZvRpUe — جولييتو (@juliteo202) ١١ يوليو ٢٠١٨