مشعشع:إيقاف 22 ألف موظف بالأونروا "غير دقيق" والبت ببدء العام الدراسي منتصف آب

قال الناطق الرسمي باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، سامي مشعشع، اليوم الأربعاء أن "الأونروا" لم تحدد موعد بدء العام الدراسي الجديد من عدمه ، وهذا ما أبلغه به المفوض العام للأونروا عبر رسالته للعاملين في الأقاليم الخمسة، مؤكداً أن قرار بدء العام الدراسي سيتخدد في النصف الثاني من آب المقبل.

وبرر المشعشع خلال تصريحات لإذاعة القدس سبب عدم اتخاذ الأونروا حتى اللحظة موعداً لبدء لعام الدراسي إلى أن القرار أسوأ من أن يتخذ وتعجز الوكالة بعد أن تفتح أبوابها لنصف مليون طالب وتغلقها مجدداً بسبب نقص التمويل.

الأموال أولاً

وبين، أن الوكالة بحاجة إلى مبالغ واضحة ومحددة ، وخاصة أن هناك رواتب لـ22 الف معلم معلمة ، إضافة إلى مصاريف المدارس والأنشطة، مشيراً إلى أن إرجاء القرار ليتسنى لنا التركيز على حشد الموارد ، "وقرار أن نبدأ أو لا نبدأ مرتبط بضمان وجود أن كافة الأموال في البنك، وأعتقد أننا سنصل إلى نقطة يمكن من خلالها فتح المدارس".

وبخصوص اتخاذ الأونروا أي خطط بديلة، أوضح مشعشع:"في الإطار العام للأونروا لا توجد خطط بديلة خطة "ب" بما يخص عملها"، وبالرغم من كل الضغوط من الإدارة الامريكية و"إسرائيل" ومحاولات التشكيك بعملها ودورها إلا أن هناك دعم سياسي كبير ويترجم بتبرعات من معظم الدول ونحن نركز على الدعم المستمر.

الدعم لغزة

وبشأن بعض الاتهامات بأن جل التقليصات التي تتخذها الاونروا تستهدف قطاع غزة , رد المشعشع " عدد اللاجئين المسجلين في الأردن أكثر من قطاع غزة ولكن الميزانية العادية في غزة اكبر بسبب برنامج الطوارئ حيث ان اكثر من 90 % من ميزانية الطواري تذهب لغزة بسبب الوضع الخاص في غزة بعد ثلاثة حروب مدمرة، موضحاً انه في حال تقليص دول عظمى لـ300 مليون دولار من ميزانتها، فعلى الوكالة ان تتخذ قرارات مناسبة دون المساس بالخدمات الأساسية.

رواتب الدوليين

جدد مشعشع تأكيده ان رواتب العاملين الدوليين في الاونروا ليس من ميزانية الاونروا انما من الأمم المتحدة ومن الدول التي تخصص للأمم المتحدة مبالغ مالية، موضحاً ان معدل الرواتب التي تعطى لهم نفس معدل الرواتب من دولهم ،"ونحن نريد العاملين ان يكونوا موجودين كونهم يعبروا عن إلتزام المجتمع الدولي اتجاه قضية اللاجئين والالتزام الدولي .

بيان الاتحاد مؤسف

وبشأن يان اتحاد الموظفين بالأونروا والذي صدر بالأمس ، عبر مشعشع عن أسفة من بيان الاتحاد ، وخاصة ان خبر انهاء عمل 22 الف موظف خبر عارٍ عن الصحة ، والمعلومات التفصيلية التي تم اطلاعهم عليها هي تأثر برنامج الصحة النفسة والعمل مقابل المال ، مع الإبقاء على العمليات الحيوية ، معرباً عن اسفة لتوقيف عقود المؤقتة في الاونروا .