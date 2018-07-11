وصول وفد من الجبهة الشعبية إلى موسكو

وصل وفد من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، العاصمة الروسية موسكو بناء على دعوة من الخارجية الروسية لبحث آخر التطورات السياسية على الساحة الفلسطينية والعربية.

ويضم الوفد نائب الأمين العام للجبهة أبو أحمد فؤاد ومسؤول دائرة العلاقات السياسية ماهر الطاهر حيث سيلتقي ظهر اليوم مع نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف ومبعوث الرئيس فلاديمير بوتين للشرق الأوسط لبحث آخر التطورات السياسية على الساحتين الفلسطينية والعربية.

وأوضحت الجبهة، أن الوفد سيقدم رؤية سياسية للتطورات الخطيرة التي تعيشها الساحة الفلسطينية ومحاولة تصفية القضية، مبينة أن الزيارة ستستمر لمدة أسبوع وسيجري خلالها عدد من اللقاءات.