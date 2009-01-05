تضامناً مع غزة: إعلامي أردني يحرق العلم الإسرائيلي في برنامجه على الهواء مباشرة

فلسطين اليوم : رام الله

في حلقة استثنائية بكل معنى الكلمة من برنامج "الاتجاه الآخر" وبعنوان "لأجلك يا غزة" قام مقدم البرنامج الأردني طارق حامد بإحراق العلم الإسرائيلي بالأستوديو، ولقد فوجئ جميع من كان يتابع هذه الحلقة حتى من يعملون بتلفزيون "بترا"، الذي يبث البرنامج.

وكانت الحلقة قد خُصصت لبحث ومناقشة العدوان الإسرائيلي على القطاع مع النائب الأردني حمزة منصور الذي دعا الله مع الشيخ محمد التميمي أن ينصر أبناء غزة.

وانهالت اتصالات المشاهدين على فريق الإعداد، حيث شكروا تلفزيون "بترا" على هذه الحلقة النارية التي خرجت عن المألوف من ناحية قوة وحرية طرح الآراء ومن ناحية أخرى حرق العلم الإسرائيلي.