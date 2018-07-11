الاحتلال يفرج عن مواطنين اعتقلهم على قارب كسر الحصار

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الثلاثاء، عن سبعة مواطنين، كانت اعتقلتهم عصر اليوم، على قارب كسر الحصار الذي انطلق من بحر غزة.

وأفادت مصادر محلية ، بأن الاحتلال أفرج عن كل من: محمود جهاد أبو عطايا، رائد خليل دياب، آدم حسن النجار، أيمن محمد اللوح، عليان كامل اللوح، محمد إبراهيم العرور، علي هاشم أبو عطايا.

يذكر، أن بحرية الاحتلال، صادرت عصر أمس ، مركب سفينة الحرية "2" الرامية لكسر الحصار الإسرائيلي المشدد على قطاع غزة منذ 12 عامًا، والتي انطلقت صباح اليوم باتجاه ميناء ليماسول بقبرص.

وبدوره، أعلن الناطق باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، في بيان له، أن "قوات البحرية الإسرائيلية أوقفت اليوم قاربًا فلسطينيًّا على متنه نحو ثمانية ركاب، بزعم خرقهم الطوق البحري حول قطاع غزة".

ولفت، إلى أنه بعد فحص القارب والركاب وتمشيطهم على يد القوات، تم اقتياد القارب لقاعدة ذراع البحرية في ميناء أسدود بالداخل المحتل.