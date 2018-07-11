حملة اعتقالات تطال 16 مواطناً في الضفة

اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم، 16 مواطناً على الأقل في مناطق مختلفة من الضفة الغربية.

واقتحمت قوات الاحتلال العديد من المناطق، مما أدى لاندلاع مواجهات بين الشبان وجنود الاحتلال في بيتونيا غرب رام الله، أصيب خلالها شاب برصاص الاحتلال، إضافة لاندلاع مواجهات في كفر مالك شرق رام الله، ودير الغصون قرب طولكرم.

والمعتقلون هم:

١. المحاضر الجامعي المحرر غسان ذوقان- نابلس

٢. المحامي إبراهيم العامر- كفر قليل جنوب نابلس

٣. يزن محمد وليد- قصرة جنوب نابلس

٤. أسيد ياسر سليم- عزون شرق قلقيلية

٥. صبحي محمد أبو شوشة- بيتونيا غرب رام الله

٦. جواد محمود طقاطقة- بيت فجار جنوب بيت لحم

٧. شاهر عيسى طقاطقة- بيت فجار

٨. رائد شريف أبو ماريا- بيت أمر شمال الخليل

٩. أيهم خليل صبارنة- بيت أمر

١٠. خليل جمال أبو ماريا- بيت أمر

١١. عمار جمال أبو ماريا- بيت أمر

١٢. إياد عمر الصليبي- بيت أمر

١٣. زياد عمر الصليبي- بيت أمر

١٤. حسن محمد مقبل- بيت أمر

١٥. جهاد رائد مقبل- بيت أمر

١٦. أحمد سمير أبو عياش- بيت أمر شمال الخليل