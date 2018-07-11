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الطقس: انخفاض طفيف على درجات الحرارة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 08:05 - 11 يوليو 2018
طقس طقس
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 يتوقع موقع طقس فلسطين  اليوم الثلاثاء الموافق 11-7-2018 أن يطرأ إنخفاض طفيف على درجات الحرارة، بحيث تصبح أدنى من معدلاتها بقليل لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس صيفياً عادياً في المناطق الجبلية، وحاراً نسبياً إلى حار في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

في يوم الاربعاء يطرأ إنخفاض طفيف على درجات الحرارة، بحيث تصبح دون معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود درجتين مئويتين، ويكون الطقس صيفياً عادياً في المناطق الجبلية، وحاراً نسبياً إلى حار في باقي المناطق.

في يوم الخميس لا يطرأ تغير كبير على درجات الحرارة، بحيث تبقى أدنى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود درجتين مئويتين، ويكون الطقس صيفياً عادياً في المناطق الجبلية، وحاراً نسبياً إلى حار في باقي المناطق، وتكون الرياح غربية غلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة. 

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة/

- القدس: 29

- رام الله والبيرة: 27

- نابلس: 30

- جنين:32

- طوباس: 32

-الخليل:  27

- أريحا: 38

- بيت لحم: 29

- طولكرم: 31

- قلقيلية: 31

- سلفيت: 29

- غزة: 29

- خانيونس: 29

- رفح: 31

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