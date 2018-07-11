حماس تدعو للضغط على السلطة لانجاح الدور المصري

قال الناطق باسم حركة "حماس" حازم قاسم، إن المطلوب لإنجاح الدور المصري في المصالحة هو الضغط على السلطة الفلسطينية من أجل التراجع عن كافة الإجراءات العقابية ضد غزة، والتراجع عن مخرجات المجلس الوطني وإجراء انتخابات عامة لتكون مدخلاً واضحًا لترتيب البيت الفلسطيني الداخلي.

وأكد قاسم في تصريح له عبر قناة الغد اليوم الثلاثاء، إن وفدًا من الحركة سيصل القاهرة خلال أيام للتباحث مع المسؤولين المصريين حول التطورات الجارية في الشأن الفلسطيني والعربي، وكذلك العلاقات الثنائية.

وأوضح أن الوفد برئاسة نائب رئيس الحركة صالح العاروري من الخارج، ونائب رئيس حماس بغزة خليل الحية، وسيصل خلال أيام إلى القاهرة، للتباحث مع المسؤولين المصريين في القضايا التي تهدد القضية الفلسطينية، وبحث الأوضاع الإنسانية بغزة، ودور مصر في التخفيف عن سكان القطاع.

وأضاف أن الوضع الإنساني في قطاع غزة أصبح في غاية الصعوبة، خصوصًا بعد قرار الاحتلال بإغلاق معبر كرم أبو سالم، موضحًا أن استمرار مسيرات العودة هي السبيل لكسر الحصار ويجب على المجتمع الدولي الضغط على الاحتلال لرفع الحصار.

يذكر أن المكتب السياسي لحركة حماس قرر اليوم الثلاثاء، قبول دعوة مصر لزيارة القاهرة والتباحث مع المسؤولين حول التطورات الجارية في الشأن الفلسطيني.