صورة| لأول مرة عرض مومياء مصرية ذات رأسين للجمهور

نشرت صحيفة أول صورة لمومياء غريبة تعود إلى مصر القديمة، تجمع بين رأسي فتاة وتمساح، بعد أن كانت مخبأة عن أعين الجمهور لأكثر من قرن.

وكشف صحيفة "Turkish daily Hurriyet" التركية عن أول صورة على الإطلاق للمومياء الغريبة.

وقال الخبراء إن المومياء كانت مكونة من رأس أميرة مصرية قديمة غير معروفة، ورأس وجسم تمساح النيل.

ووفقا للأسطورة، وبعد أن قتل التمساح الأميرة، قرر الحاكم المحلي الجمع بينهما على أمل أن تبعث في الحياة الأخرى على أنها تمساح.

وعلى عكس مومياوات مصر الأخرى الموجودة في متحف الآثار في اسطنبول، عزلت المومياء "ذات الرأسين"، عن الزوار في قصر توبكابي، بعد أن قام السلطان العثماني عبد الحميد الثاني "بنفيها" في القرن التاسع عشر، وتم تخزينها لاحقا في قصر يلدز الذي كان مقر إقامة السلطان في ذلك الوقت.