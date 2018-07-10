حماس تحمل جامعة النجاح مسؤولية الاعتداء على أبناء الكتلة

قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران : إن "حركته تنظر ببالغ الخطورة تجاه حادثة الاعتداء التي نفذها عناصر أمن جامعة النجاح الوطنية وعناصر الشبيبة الطلابية على أبناء الكتلة الإسلامية اليوم الثلاثاء أثناء اعتصامهم السلمي أمام مبنى إدارة الجامعة".

وقال بدران في تصريح صحفي له: "نحمل إدارة الجامعة المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة، وندين تواطئها مع عناصر الشبيبة في الاعتداء على الطلاب".

وطالب بدران بوقف فوري لسياسة الانحياز لحركة فتح، والوقوف على مسافة واحدة بين جميع الطلاب، وأضاف: "أطالب الأجهزة الأمنية وحركة فتح بوقف "البلطجة الأمنية" الحاصلة في الجامعات الفلسطينية، والكف عن التدخل في حرية العمل الطلابي والنقابي" حسب وصفه.