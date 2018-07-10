"ليبرمان" من الحدود الشمالية يتوعد الجيش السوري

أجرى وزير حرب الاحتلال، "أفغدور ليبرمان" اليوم الثلاثاء زيارة للحدود الشمالية، حيث تطرق خلالها إلى التوتر في سوريا والتمركز الإيراني في المنطقة قائلا: "إننا نرصد محاولات لإنشاء بنى تحتية إيرانية تحت رعاية نظام الأسد في مناطق الجولان السوري، مؤكداً أن "إسرائيل" لن تقبل بذلك وستعمل بقوة ضد جميع البنى التحتية "الإرهابية" في المنطقة، كما وجه أصبع الاتهام إلى النظام السوري مهدداً إياه بدفع الثمن باهظها إذا ما أقدم على فعل ذلك.

وأعرب ليبرمان عن رضاه من مدى جهوزية جيشه في المنطقة الشمالية، كما تطرق إلى قضية اللاجئين السوريين مؤكداً أن "إسرائيل" ستواصل دعمها الانساني للاجئين إلا أنها لن تسمح بدخول أي لاجئ للحدود الإسرائيلية.

ووجه ليبرمان تهديدًا شديدًا اللهجة للجيش السوري إذا ما انتهك اتفاقية وقف النار التي تم التوقيع عليها عام 1974، محذراً بالقول "أي جندي سوري سيتجاوز المنطقة العازلة سيعرض نفسه للخطر".