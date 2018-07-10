الأوقاف: الاحتلال منع رفع الأذان بالحرم الإبراهيمي 298 وقتاً في النصف الأول من 2018

قال وزير الاوقاف والشؤون الدينية الشيخ يوسف ادعيس، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي، منعت رفع الأذان في الحرم الإبراهيمي في الخليل، أكثر من 298 وقتا، بينها أذان صلاة الجمعة، خلال النصف الأول من العام الجاري.

وأوضح ادعيس في بيان صحفي، مساء اليوم الثلاثاء، أن الاحتلال عزز من تواجده على كافة مداخل المسجد، واغلقه ليومين متتالين بحجة الاعياد، في الفترة ذاتها.

وقال: إن آخر هذه الانتهاكات كان أمس الإثنين، عندما أقدم مستوطنون متطرفون على حفر ما يسمى "الوصايا العشر" على ابواب اليوسفية المطلة على الصحن والباب المطل على غرفة العنبر في المسجد، في تحد صارخ ومستفز للمسلمين.

وأضاف أن عربدات المستوطنين وانتهاكاتهم وصلت إلى حد إقامة حفل موسيقي داخل المسجد الابراهيمي في منطقة الصحن، استمرت لساعات متأخرة من الليل، كما واصل مستوطنون نصب خيام ضخمة في ساحات المسجد الجنوبية بجانب مبنى الاستراحة المؤدية الى ملعب الابراهيمية.

وأشار ادعيس إلى ان انتهاكات الاحتلال وصلت إلى التدخل في اعمال الترميم، والمياه، والصيانة والحدائق وحتى اشجار المسجد وساحاته، والضغط باتجاه إنشاء مظلة في منطقة الصحن على شكل قبة كنيس.

ولفت إلى أن قوات الاحتلال منعت عمل طواقم لجنة اعمار الخليل في الساحات الخارجية، كما منعت عمال النظافة من تنظيف الحدائق الخارجية للمسجد والاعتناء بها.

وقال إن الهجمة الشرسة التي يتعرض لها المسجد الابراهيمي لا تتوقف عند سوائب المستوطنين، بل امتدت إلى المستوى الرسمي، بإعلان ما يسمى وزير الامن الداخلي جلعاد اردان افتتاح مركز شرطة للاحتلال، خلال الزيارة الاستفزازية التي قام بها للمسجد الابراهيمي الشريف، كذلك اقتحام زير الاقتصاد والصناعة الإسرائيلي المسجد، وسط إجراءات مشددة.

وشدد ادعيس على ضرورة تضافر كافة الجهود، لحماية المسجد الإبراهيمي والبلدة القديمة من الخليل، وتعزيز صمود الاهالي هناك، في مواجهة الاحتلال واجراءاته العنصرية.