مراسلو « فلسطين اليوم » في غزة يرصدون سلسلة الغارات الإسرائيلية الليلة الماضية

فلسطين اليوم : غزة

شن الطيران الحربي، الليلة الماضية، سلسلة غارات جوية على عدد كبير من المنازل على امتداد محافظات قطاع غزة من شماله وحتى جنوبه.

وأفاد مراسلونا أن كافة محافظات القطاع لم تسلم أيضاً من القصف المدفعي الأمر الذي خلّف حالةً من الهلع والخوف لدى شريحتي الأطفال والنساء.

وذكر مراسل "فلسطين اليوم" في خان يونس أن إحدى الغارات أصابت حاصلاً (مخزناً) يعود للمواطن أبو المثنى كلاب مسؤول العلاقات العامة في الشرطة، موضحاً أن هذه الغارة لم تخلف أي إصابات.

كما وأفاد مراسلنا أن طائرات الاستطلاع أطلقت صاروخاً تحذيرياً على منزل لأحد قادة كتائب القسام في شارع القدرة بخان يونس لتقصف المنزل المؤلف من ثلاثة طوابق فيما بعد بصاروخين من قبل طائرات F16 .

وأشار إلى أن طائرات الأباتشي الإسرائيلية أغارت على الطابق الثاني لمنزل المواطن عطية الدغمة المؤلف من ثلاثة طوابق في منطقة عبسان الجديدة شرق خان يونس، كما وأصاب صاروخ آخر منزل المواطن رامز الدغمة.

وبيّن مراسلنا أن الطائرات الحربية من نوع F16 أغارت على مناطق زراعية بالقرب من مدرسة الطعيمات جنوب شرق بلدة عبسان الكبيرة شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

كما وأفاد مراسلنا أن طائرات الاحتلال أغارت على منزل المواطن مرزوق أبو جامع في منطقة الزنة، شمال بلدة بني سهيلا شرق مدينة خان يونس.

كما وأغار الطيران الحربي على مدرسة مصطفى حافظ غرب مدينة خان يونس ما أدى إلى إصابة حارس هذه المدرسة.

إلى ذلك، ذكر مراسلنا في غزة، أن سلسلة غارات شنها الطيران الحربي الإسرائيلي على عددٍ من المنازل في المدينة.

وأوضح أن إحدى الغارات استهدفت منزلاً يعود لعائلة أبو عيشة في محيط المشتل الأمر الذي أدى إلى استشهاد كافة قاطنيه، وأن غارتين استهدفتا منزلين في حي الزيتون جنوب المدينة، فيما استهدفت الغارة الرابعة مقر اتحاد لجان الرعاية الصحية غرب غزة.