الودائع في بنوك فلسطين عند مستوى قياسي في أيار

أظهرت معطيات رسمية حديثة، أن الودائع في البنوك العاملة في السوق الفلسطينية، سجلت مستوى قياسيا جديدا في مايو أيار الماضي.

وبحسب بيانات حديثة منشورة على موقع سلطة النقد الفلسطينية، بلغت ودائع العملاء في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، 12.07 مليار دولار أمريكي، مقارنة مع 11.246 مليار دولار في الفترة المقابلة من 2017.

و لم يسبق للقطاع المصرفي الفلسطيني، أن سجل هذه الرقم من الودائع الذي يمثل أموال القطاع العام، والقطاع الخاص (أفراد وشركات ومؤسسات).

و بلغ إجمالي قيمة الودائع في الضفة الغربية حتى نهاية مايو أيار الماضي 10.963 مليارات دولار، مقارنة مع 10.143 في الفترة المقابلة من 2017.

و بلغ إجمالي قيمة الودائع في قطاع غزة، 1.113 مليار دولار بنهاية مايو أيار الماضي، مقارنة مع 1.103 مليار دولار في الفترة المناظرة من 2017.

و تظهر الأرقام نموا بطيئا في ودائع العملاء بقطاع غزة، لأسباب مرتبطة بأنصاف الرواتب التي تصرفها الحكومة للموظفين العموميين بغزة منذ مارس آذار الماضي.

و يعمل في السوق الفلسطينية 15 مصرفا محليا ووافدا، منها 7 بنوك محلية، و8 بنوك وافدة، بواقع 7 بنوك أردنية وبنك مصري وا