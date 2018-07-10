الاحتلال "الإسرائيلي" يعلن رسميا احتجاز سفينة الحرية 2 وطاقمها

أعلنت بحرية الاحتلال "الإسرائيلي" مساء اليوم الثلاثاء، احتجاز سفينة الحرية 2 لكسر الحصار وطاقمها المكون من الجرحى والطلاب، بزعم انهم خرقوا الطوق البحري حول قطاع غزة، وسيتم اقتياد السفينة لقاعدة ذراع البحرية على شاطئ مدينة اسدود.

وانطلقت سفينة الحرية "2" من ميناء غزة، باتجاه ميناء ليماسول في قبرص، وتحمل على متنها جرحى ومرضى وطلبة في محاولة ثانية لكسر الحصار البحري عن قطاع غزة.

يذكر أن سفينة الحرية "1" والتي انطلقت قبل 40 يوماً من ميناء غزة تعرضت للقرصنة واعتقل القراصنة الإسرائيليون كافة المشاركين على متنها، قبل أن يتم الإفراج عنه في ساعات المساء وأعادتهم إلى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون "إيرز" شمال القطاع وأبقت على قبطان السفينة "سهيل محمد العامودي" في المعتقلات "الإسرائيلية".