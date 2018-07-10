الصين تقدم مساعدات لفلسطين بـ15 مليون دولار

أعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ اليوم الثلاثاء، أن الصين ستقدم 100 مليون يوان (15 مليون دولار) مساعدات لفلسطين دعما للتنمية الاقتصادية، إلى جانب 600 مليون يوان (91 مليون دولار) أخرى للأردن، وسوريا، ولبنان، واليمن.

وقال الرئيس الصيني خلال اجتماعه مع ممثلي 21 دولة عربية بالدورة الثامنة لمنتدى التعاون الصيني العربي في بكين، إن بكين ستقدم المساعدات لفلسطين، في سعيها لتقديم الدعم المالي لتحقيق التنمية في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن التنمية هي مفتاح حل العديد من المشاكل الأمنية بالشرق الأوسط.

كما أعلن عن حزمة قروض بقيمة 20 مليار دولار، ومساعدات مالية بحوالي 106 ملايين دولار لدول في الشرق الأوسط، في إطار ما وصفه بنموذج لإحياء النمو الاقتصادي بالمنطقة.

وبين أن القروض ستخصص لـ"مشاريع ستوفر فرص عمل جيدة وسيكون لها تأثير اجتماعي ايجابي في دول عربية لديها حاجات لإعادة الاعمار.

وتابع بينغ: القروض جزء من برنامج صيني خاص "لإعادة الهيكلة الاقتصادية" و"تحفيز الصناعات"، مبينا أن بلاده مستعدة لتقديم قرض آخر بقيمة نحو 150 مليون دولار لدول في المنطقة، من أجل "تعزيز قدراتها على الحفاظ على الاستقرار".

وأوضح الرئيس الصيني، أن القروض ستمول خطة "للإعمار الاقتصادي" و"إنعاش الصناعة" تشمل التعاون في مجال النفط والغاز والطاقة النظيفة والمجال النووي.

وأعلن عن إنشاء كونسورتيوم بنوك من الصين ودول عربية يخصص له تمويل قدره ثلاثة مليارات دولار.

ووقعت فلسطين والصين، مذكرة تفاهم لدراسة جدوى اتفاقية منطقة التجارة الحرة بين الدولتين، في كانون الأول الماضي.

وعززت بكين دورها في الشرق الأوسط في السنوات القليلة الماضية إذ تلعب دولا عربية دورا مهما في خطة بينغ للسياسة الخارجية المعروفة باسم "الحزام والطريق"، من أجل إقامة طرق تجارية قوية تربط الصين بوسط وجنوب شرق آسيا.