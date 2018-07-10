الاقتصاد بغزة تعلن أسعار الاسمنت وتحذر من التلاعب

أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني اليوم الثلاثاء، عن أسعار مواد البناء وخاصة بعد ان وصلت العديد من شكاوى المواطنين عن استغلال بعض تجار لمواد البناء وقيامهم برفع أسعارها

بعد قرار الاحتلال الإسرائيلي بإغلاق معبر كرم ابو سالم والاكتفاء بإدخال الادوية والمواد الغذائية فقط.

وقالت الوزارة خلال بيان لها وصل "فلسطين اليوم" نسخة عنه ان أسعار مواد البناء (الاسمنت) حددت كالتالي : ٤٦٠_٤٨٠ مصرى/ ٥٠٠_٥٢٠ تركى/ ٥٢٠_٥٥٠اسرائيلى ، مهددةً انه في حال اي تجاوز لهذه الأسعار من قبل أي تاجر سيعرضه للمسائلة القانونية واتخاذ أقصى العقوبات .

وشدد على ان وزارة الاقتصاد الوطني لن تسمح باستغلال المواطن بأي شكل من الأشكال، رافضةً بشكل قطعي وبعد الاغلاق التعسفي .