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أثارت الرأي العام..الإعدام للمدان بقتل المواطنة نسرين أبو حسنين

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 12:14 - 10 يوليو 2018
صورة خلال استجواب قاتل أبو حسنين صورة خلال استجواب قاتل أبو حسنين
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أصدرت محكمة بداية دير البلح وسط قطاع غزة اليوم الثلاثاء، حُكمًا بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق مواطن أدين بتهمة القتل عمداً خلافاً لمواد القانون الفلسطيني.

وأدانت هيئة الجنايات المدان(م/ه) بالتهم المسندة إليه في قضية مقتل المغدورة نسرين يوسف أبو حسنين "سلطان" ، حيث حكمت بمعاقبته بالإعدام شنقاً حتى الموت وذلك عن تهمة القتل قصداً، والسلب والسطو على شقة سكنية بقصد ارتكاب جناية، وحمل آلة مؤذية وحيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي خلافاً لمواد القانون.

وجاء حكم الإعدام بعد جلسات محكمة مطولة تم خلالها سماع بيّنات الإثبات من قبل النيابة العامة.

يُشار إلى أن المواطنة أبو حسنين قتلت بتاريخ 18/04/2017  في منزلها بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة  بدافع السرقة .

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