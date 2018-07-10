لجان المقاومة: الاحتلال يدفع لتفجير الأوضاع وعليه تحمل تبعات قراراته العدوانية

أكدت لجان المقاومة في فلسطين أن تشديد الحصار الصهيوني عبر قرار إغلاق معبر كرم أبو سالم لن يكسر عزيمة شعبنا الفلسطيني الصامد معتبرةً إياه استمرارا في العدوان الصهيوني.

وأوضحت لجان المقاومة في بيان صفحي، وصل "فلسطين اليوم" نسخة عنه، بأن العدو الصهيوني بهذا القرار العدواني يدفع إلى تفجير الأوضاع الميدانية وعليه تحمل كافة تبعات قراراته الإجرامية.

وأضافت لجان المقاومة بأن "العدو الصهيوني فشل في مواجهة مسيرات العودة وكسر الحصار وكما أن المقاومة ألجمته من خلال معادلة القصف بالقصف لذا اتجه نحو تشديد الحصار على قطاع غزة، لكن المقاومة لن تسمح باستمرار خنق غزة ولديها من الوسائل والأدوات التي تجعل ثمن حصار غزة مكلفاً للعدو ومستوطنيه".

ودعت السلطة الفلسطينية وحكومتها بـ "رفع العقوبات الظالمة فوراً بحيث لا تكون شريكة للعدو الصهيوني في جريمة حصار أهلنا الصامدين في قطاع غزة".