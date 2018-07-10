مهجة القدس: سلطات الاحتلال تنهي عزل الأسير أيمن اطبيش

أفادت مؤسـسـة مهـجـة القدس للشهداء والأسرى اليوم؛ أن ما تسمى إدارة مصلحة سجون الاحتلال الصهيوني أنهت أمس عزل الأسير القائد أيمن علي سليمان اطبيش (37 عاماً)؛ من دورا قضاء مدينة الخليل بعد أن أمضى في العزل الانفرادي (224 يوماً).

وقال أسرى الجهاد في سجن رامون لمهجة القدس إن إنهاء عزل المجاهد أيمن اطبيش جاء بعد مفاوضات وضغوطات من قبل الهيئة القيادية العليا لأسرى الجهاد الإسلامي مع إدارة مصلحة سجون الاحتلال وجهاز الشاباك الصهيوني وهددت الهيئة بالقيام بإجراءات وخطوات تصعيدية ضد إدارة مصلحة السجون الصهيونية ما لم تستجيب بإنهاء عزل زميلهم المجاهد اطبيش.

وأضافت مهجة القدس أن المجاهد أيمن اطبيش خاض خلال فترة عزله إضراب مفتوح عن الطعام للمطالبة بإنهاء عزله والسماح لوالدته بزيارته استمر لمدة ثمانية أيام بدأه في مساء 04/04/2018 وبتاريخ 12/04/2018 أنهى الإضراب بعد أن توصلت الهيئة القيادية العليا لأسرى الجهاد لاتفاق مع إدارة السجون بإنهاء عزله والسماح بزيارة أهله بشكل اعتيادي.

وأوضـحـت مهـجـة الـقـدس، أن إدارة مصلحة سـجون الاحـتلال عـزلت الأسير أيمن اطبيش بتاريخ 28/11/2017 ونقلته بشكل مفاجئ وتعسفي من سجن عوفر إلى عزل سجن أوهليكيدار بحجة أن هذا قرار من جهاز الشاباك وبدون أي سبب يذكر، وبعد ذلك نقلته إلى عزل سجن رامون القابع فيه حالياً. وكانت قوات الاحتلال الصهيوني قد اعتقلت الأسير أيمن اطبيش بتاريخ 02/08/2016م، وحولته سلطات الاحتلال للاعتقال الإداري بدون أن توجه ضده أي اتهام.

وأشارت مهجة القدس إلى أن الأسير أيمن اطبيش يعد أحد أبرز أبطال معارك الأمعاء الخاوية ضد سياسة الاعتقال الإداري حيث أعلن إضراباً مفتوحاً عن الطعام استمر فيه لمدة 105 يوماً على التوالي؛ وكذلك أضرب لمدة زادت عن 100 يوم أخرى ضد الاعتقال الإداري نظراً لتنصل سلطات الاحتلال من تعهدها بالإفراج عنه خلال اعتقاله السابق.

جدير بالذكر أن الأسير أيمن اطبيش ولد بتاريخ 20/04/1980م، بمدينة جالو الليبية، وهو متزوج، وانتقل مع عائلته للعيش داخل فلسطين في العام 1995م، وهو طالب لم يكمل دراسته الجامعية بسبب الاعتقالات المتكررة من قبل الاحتلال الصهيوني، حيث تعرض للاعتقال خمس مرات سابقة أمضى خلالها ما يزيد عن 13 عاماً في سجون الاحتلال الصهيوني على خلفية انتمائه وعضويته ونشاطاته في صفوف حركة الجهاد الإسلامي فلسطين.