سرايا القدس تزف أحد مجاهديها الذي ارتقى إثر إصابته بمرض عضال

زفت سرايا القدس الجناح العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي اليوم الثلاثاء، شهيدها المجاهد: سعيد جمال السرحي (24 عاماً) أحد مجاهديها بلواء غزة الذي ارتقى إلى العلا إثر مرض عضال ألم به.

فيما يلي نص البيان:

{مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً}

بيان عسكري صادر عن سرايا القدس

سرايا القدس تنعى المجاهد سعيد السرحي الذي ارتقى إلى العلا إثر مرض عضال ألم به

بكل آيات الجهاد والانتصار، تزف سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إلى علياء المجد والخلود، شهيدها المجاهد:

"سعيد جمال كامل السرحي"

" 34 عاماً "، من مجاهدي سرايا القدس بلواء غزة

الذي ارتقى إلى العلا شهيداً بإذن الله تعالى صباح اليوم الثلاثاء 26 شوال 1439 هـ الموافق 10/7/2018م، إثر مرض عضال ألم به.

إننا في سرايا القدس إذ نزف إلى الحور العين شهيدنا المجاهد، لنؤكد على أن دماء الشهداء ستبقى سراجاً منيراً للمجاهدين نحو درب العزة والكرامة، وعلى المضي قدماً في نهج المقاومة حتى تحرير كامل فلسطين الحبيبة.

سرايـا القدس

الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين

الثلاثاء 26 شوال 1439 هـ

الموافق 2018/7/10م