خشية من نتائجها..الشاباك يخالف قرارات نتنياهو وليبرمان بشأن غزة

ذكر التلفزيون "الإسرائيلي" القناه الثانية اليوم الثلاثاء، أن قرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير حربه أفيغدور ليبرمان بتضييق الخناق على قطاع غزة، جاء خلافاً لرأي "الشاباك" ومنسق شؤون المناطق في قيادة جيش الاحتلال "الإسرائيلي".

وقالت القناة الثانية، أن الشاباك يرى أن قرارات نتنياهو وليبرمان لن يأتي بنتائج ايجابية لصالح "إسرائيل".

وكشفت القناة الثانية، أن قائد المنطقة الجنوبية "هرتسي هليفي" طالب بإغلاق معبر "كرم أبو سالم" كعقاب على الطائرات والبالونات الحارقة، وقد أيده أيضاً قائد هيئة الأركان "غازي إيزنكوت"، كما أن قائد سلاح البحرية طالب بتقليص منطقة الصيد لصيادي الأسماك في بحر غزة والتي بالفعل تم تقليصها من 9 أميال لـ6 أميال.

ورغم قرار نتنياهو وليبرمان، فسوف تدخل عبر معبر كرم أبو سالم اليوم الثلاثاء 200 شاحنة مقابل 600 تدخل المعبر يومياً .

وقال ضابط "إسرائيلي" كبير: أن القرارات المتخذة ضد قطاع غزة هي بمثابة إجراءات مؤقتة، فإن لم تحدث تهدئة من قبل حماس والجهاد الاسلامي فجيش الاحتلال سيشدد العقوبات على غزة.