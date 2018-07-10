جامعة الإسراء تمنح 2854 طالباً وطالبة منحة دراسية كاملة 100%

قررت جامعة الإسراء في غزة منح 2854 طالباً وطالبة منحة دراسية كاملة، ممن حصلوا على معدل امتياز 90% فما فوق في امتحانات الثانوية العامة (الإنجاز) لهذا العام 2017/2018، إلى جانب منح وإعفاءات أخرى الفئات عدة أهمها (أبناء الشهداء، وأبناء الأسرى، والمهدمة بيوتهم، وذوي الاحتياجات الخاصة، ومرضى السرطان)، كما أعلنت عن تسهيلات أخرى لكل الطلبة.

وقال الدكتور عدنان الحجار رئيس الجامعة:" تقديراً للجهود التي بذلها طلبة الثانوية العامة في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها قطاع غزة من حصار وأزمات متعددة لا سيما أزمة الكهرباء، وحصلوا على معدلات مشرفة، وانطلاقاً من المسؤولية الوطنية والأخلاقية للجامعة، قررنا منح من حصلوا على معدل امتياز منحة دراسية كاملة.

وأضاف، إلى جانب هذا القرار فهناك منح أخرى كاملة لفئات من المجتمع وهم أبناء الشهداء الذين ضحوا بدمائهم من أجل الوطن، والأسرى الذين ضحوا بزهرة شبابهم من أجل حرية شعبنا، وأولئك الذين فقدوا منازلهم خلال العدوان الإسرائيلي، وذوي الاحتياجات الخاصة، ومرضى السرطان.

وتابع، أن الجامعة تهدف إلى التخفيف عن الطلبة الذين يعيشون ظروفاً اقتصادية صعبة، بحيث لا يكون الفقر والأزمات التي يعيشونها عائقاً أمام تحقيق حلمهم في تعليم جامعي عالي.

وأوضح، الدكتور الحجار، أن الطالب المستفيد من المنحة يمكنه الالتحاق بأي كلية من كليات الجامعة، ويختار التخصص المناسب له، لافتاً إلى أن هناك تخصصات في الجامعة حصرية وهي الأولى من نوعها في جامعات وكليات قطاع غزة، مثل تخصص هندسة التبريد والتكييف والتدفئة ، وعلم النفس الاكلينيكي والحوسبة النقالة وحقوق الإنسان، إضافة إلى تخصصات أخرى كـ القانون، والتمريض والطب المخبري والمحاسبة وإدارة الاعمال، وادارة الاعمال باللغة الانجليزية، والصحافة وتكنولوجيا الإعلام والاتصال، واللغة الانجليزية، والعلوم السياسية والدبلوماسية. إلى جانب برامج الدبلوم، ادار الاعمال والتجارة الدولية، السكرتارية الدولية وادارة المكاتب و المحاسبة ونظم الحوكمة، وتقنيات التبريد والتكييف، وتطبيقات الحاسوب والانترنت.

وأكد على أن الجامعة تحرص على الاستعانة بطاقم أكاديمي مميز في جميع التخصصات.

الجدير ذكره، أن جامعة الإسراء قررت استقبال طلبة الثانوية العامة هذا العام في المقر الرئيسي بمدينة الزهراء، كما وحصلت الجامعة على المرتبة الأولى على جامعات وكليات قطاع غزة في "إدارة أنشطة الجودة"، بحسب وزارة التربية والتعليم العالي.