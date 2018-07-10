باريس سان جيرمان يسعى لخطف كوتينيو بطريقة نيمار

قالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية إن نادي العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان يسعى للاتفاق مع نادي برشلونة الإسباني، من أجل الحصول على خدمات لاعبه البرازيلي كوتينيو في فترة الانتقالات.

وبحسب الصحيفة فإن النادي الباريسي ينوي الحصول على خدمات البرازيلي مقابل 317 مليون دولار.

ويرتبط كوتينيو مع النادي الإسباني بعقد يمتد حتى 2023، إلا أن النادي الباريسي عازم على إتمام الصفقة.

ويصل الشرط الجزائي لكوتينيو إلى 400 مليون يورو، وسيعمل نادي العاصمة الفرنسية على كسر الشرط الجزائي بنفس الطريقة التي تم بها انتقال نيمار له بأكبر صفقة انتقال بتاريخ الكرة.

وأعلن نادي برشلونة الإسباني يوم أمس الأحد، عن رحيل البرازيلي باولينيو للدوري الصيني بعد قضاء موسم واحد فقط.